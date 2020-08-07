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    Расписание матчей 07-08-2020

    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 21 тур
    7 августа, пятница
    18:00
    Витебск
    2:3
    Ислочь
    Матч завершен
    Суперкубок России 2020, Финал
    7 августа, пятница
    19:00
    Зенит
    2:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), Финал, первый матч
    7 августа, пятница
    19:15
    Вадуц
    2:0
    Тун
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1/8 финала, ответный матч
    7 августа, пятница
    22:00
    Манчестер Сити
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    7 августа, пятница
    22:00
    Ювентус
    2:1
    Лион
    Матч завершен
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