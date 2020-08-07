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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 07 августа 2020
Зенит
07.08.2020, пятница, 19:00
Суперкубок России, Финал
2 : 1
Завершен
Локомотив
14'
А. Дзюба
69'
М. Оздоев
72'
В. Чорлука
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Локомотив
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+2
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Оздоев
88'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Дриусси
88'
Желтая карточка
Ю. Жирков
84'
81'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Дзюба
81'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
81'
78'
Желтая карточка
А. Миранчук
72'
Желтая карточка
Д. Баринов
72'
ГОЛ! 2:1!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Миранчук
70'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
С. Магкеев
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
С. Дриусси
69'
Желтая карточка
М. Оздоев
67'
64'
Желтая карточка
А. Миранчук
62'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
62'
Травма
Эдер
Желтая карточка
С. Дриусси
59'
48'
Желтая карточка
С. Магкеев
19'
Желтая карточка
М. Рыбус
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Сантос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
21
Оздоев
9
Дриусси
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
3-4-2-1
1
Гилерме
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
31
Рыбус
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
22
Дзюба
18
Жирков
18
Жирков
22
Дзюба
9
Дриусси
38
Мусаев
38
Мусаев
9
Дриусси
21
Оздоев
21
Ерохин
21
Ерохин
21
Оздоев
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
27
Магкеев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
27
Магкеев
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - Локомотив
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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