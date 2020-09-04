Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2020
сентябрь 2020
Лига наций (2020/2021). группа A1, 1 тур
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
Завершен
Нидерланды
1 : 0
Польша
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B1, 1 тур
Норвегия
1 : 2
Австрия
Завершен
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B2, 1 тур
Шотландия
1 : 1
Израиль
Завершен
Словакия
1 : 3
Чехия
Завершен
Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/64 финала
Мидлсбро
4 : 3
Шрусбери Таун
Завершен
Бертон Альбион
1 : 1
Аккрингтон Стэнли
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 7 тур
Гремио
1 : 2
Спорт Ресифи
Завершен
Атлетико Минейро
3 : 0
Сан-Паулу
Завершен