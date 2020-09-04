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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Польша
Нидерланды - Польша: обзор матча 04 сентября 2020
Нидерланды
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Польша
61'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Польша
90'
+1
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
Ф. де Йонг
89'
77'
Замена
Я. Модер
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
М. Депай
74'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
С. Бергвейн
74'
Желтая карточка
М. де Рон
71'
71'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Йозвяк
63'
Желтая карточка
К. Глик
63'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Пентек
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Х. Хатебур
61'
56'
Желтая карточка
К. Йозвяк
33'
Желтая карточка
М. Клих
21'
Желтая карточка
К. Пентек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Двайт Лодевегес
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Якуб Модер
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Силлессен
4
ван Дейк
2
Велтман
5
Аке
2
Хатебур
3
де Рон
21
де Йонг
8
Вейналдум
11
Промес
10
Депай
25
Бергвейн
4-1-2-1-2
1
Щесны
4
Кедзиора
18
Берешиньски
5
Беднарек
15
Глик
10
Крыховяк
10
Зелински
23
Клих
20
Шиманьски
23
Пентек
21
Йозвяк
25
Бергвейн
0
ван де Бек
0
ван де Бек
25
Бергвейн
10
Зелински
8
Модер
8
Модер
10
Зелински
21
Йозвяк
11
Гросицки
11
Гросицки
21
Йозвяк
23
Пентек
7
Милик
7
Милик
23
Пентек
Остались в запасе
Нидерланды
Польша
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Двайт Лодевегес
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Двайт Лодевегес
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Нидерланды - Польша
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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