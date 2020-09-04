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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Израиль
Шотландия - Израиль: обзор матча 04 сентября 2020
Шотландия
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа B2, 1 тур
1 : 1
Завершен
Израиль
45'
Р. Кристи (П)
73'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Израиль
90'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Соломон
79'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. МакГинн
79'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Дайкс
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
М. Даббур
72'
Замена
Й. Коэн
️️️️
Д. Перец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кристи
45'
Желтая карточка
Д. Форрест
34'
28'
Желтая карточка
Д. Перец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
14
Йонатан Коэн
ЦФ
16
Эйлон Альмог
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
3-4-2-1
1
Маршалл
3
Робертсон
16
Маккена
6
Тирни
8
МакГрегор
4
Мактоминей
7
МакГинн
20
Джек
11
Кристи
25
Форрест
9
Дайкс
4-1-2-1-2
18
Марсиано
2
Даса
21
Тиби
13
Тавата
4
Эльхамед
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
7
МакГинн
17
Армстронг
17
Армстронг
7
МакГинн
9
Дайкс
17
Бурк
17
Бурк
9
Дайкс
10
Соломон
3
Глейзер
3
Глейзер
10
Соломон
8
Перец
14
Коэн
14
Коэн
8
Перец
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
Остались в запасе
Шотландия
Израиль
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
5
Орель Дгани
ЦЗ
16
Эйлон Альмог
ЦФ
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
16
Эйлон Альмог
ЦФ
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Шотландия - Израиль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Хэмпден Парк
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