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    Вилли Руттенстайнер

    Тренер
    Имя Вилли
    Фамилия Руттенстайнер
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 12 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Израиль 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2022 Германия 2 : 0 Израиль
    29.03.2022 Израиль 2 : 2 Румыния
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