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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Спорт Ресифи
Гремио - Спорт Ресифи: обзор матча 04 сентября 2020
Гремио
04.09.2020, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
5'
P.
73'
Я. Майдана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Спорт Ресифи
90'
Желтая карточка
L. Barcia
83'
Желтая карточка
Л. Полли
80'
Замена
M. Silva
️️️️
R. Henrique
Замена
R.
️️️️
Алиссон
76'
76'
Замена
L. Venuto
️️️️
Маркиньос
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Майдана
Замена
I.
️️️️
T. Neves
64'
47'
Желтая карточка
R. Henrique
46'
Замена
L. Mugni
️️️️
J. Gomez
46'
Замена
L. Barcia
️️️️
É.
Замена
️️️️
Б. Кортес
46'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Л. Силва
37'
Желтая карточка
Л. Силва
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
P.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Élton
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
4-1-3-3
4
Каннеман
3
33
Кортес
28
Орехуэла
16
Силва
10
25
Алиссон
2
Матеузиньо
22
7
1
2-1-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
46
Джуба
10
Маркиньос
11
2
5
20
18
10
46
46
10
16
Силва
21
21
16
Силва
25
Алиссон
19
19
25
Алиссон
5
77
77
5
10
Маркиньос
37
37
10
Маркиньос
11
26
26
11
19
7
7
19
Остались в запасе
Гремио
Спорт Ресифи
11
Пепе
ЛВ
23
Фабрисио
ЦФ
19
Луис Фернандо
ЦП
37
Дарлан
ОП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
1
Маилсон
ВР
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
9
Hernane
ЦФ
Остались в запасе
11
Пепе
ЛВ
23
Фабрисио
ЦФ
19
Луис Фернандо
ЦП
37
Дарлан
ОП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
9
Hernane
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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