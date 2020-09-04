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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Чехия
Словакия - Чехия: обзор матча 04 сентября 2020
Словакия
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа B2, 1 тур
1 : 3
Завершен
Чехия
88'
И. Шранц
48'
В. Цоуфал
53'
Б. Докал (П)
86'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Чехия
ГОЛ! 1:3!
И. Шранц
88'
86'
ГОЛ! 0:3!
М. Крменчик
Пас отдал
В. Дарида
86'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Л. Масопуст
Желтая карточка
Ю. Куцка
75'
72'
Замена
М. Крменчик
️️️️
А. Гложек
68'
Замена
Л. Провод
️️️️
Я. Янкто
Замена
И. Шранц
️️️️
Р. Боженик
65'
Желтая карточка
Н. Гьембер
53'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Докал
Желтая карточка
Р. Боженик
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Цоуфал
Замена
М. Вальент
️️️️
Л. Штетина
32'
Замена
А. Зрелак
️️️️
О. Дуда
17'
4'
Желтая карточка
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Доминик Грейф
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
15
Адам Зрелак
ЦФ
Чехия
16
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
18
Лукаш Калвах
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
4-4-1-1
23
Грейф
16
Штетина
14
Шкриньяр
6
Гьембер
2
Пекарик
17
Гараслин
19
Куцка
13
Грошовски
22
Лоботка
8
Дуда
9
Боженик
4-1-4-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
6
Калас
3
Челустка
18
Боржил
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
9
Докал
14
Янкто
10
Гложек
16
Штетина
4
Вальент
4
Вальент
16
Штетина
9
Боженик
18
Шранц
18
Шранц
9
Боженик
8
Дуда
15
Зрелак
15
Зрелак
8
Дуда
14
Янкто
17
Провод
17
Провод
14
Янкто
12
Масопуст
8
Шевчик
8
Шевчик
12
Масопуст
10
Гложек
11
Крменчик
11
Крменчик
10
Гложек
Остались в запасе
Словакия
Чехия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
16
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
16
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Словакия - Чехия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
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