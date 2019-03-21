Павел Хапал
Тренер
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Хапал
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июля 1969
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Хапал
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июля 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словакия
|7
|3
|3
|1
|Дата
|Матч
|21.03.2019
|Словакия
|2 : 0
|Венгрия
|24.03.2019
|Уэльс
|1 : 0
|Словакия
|11.06.2019
|Азербайджан
|1 : 5
|Словакия
|06.09.2019
|Словакия
|0 : 4
|Хорватия
|10.10.2019
|Словакия
|1 : 1
|Уэльс
|16.11.2019
|Хорватия
|3 : 1
|Словакия
|19.11.2019
|Словакия
|2 : 0
|Азербайджан