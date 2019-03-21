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    Павел Хапал - статистика

    Тренер
    Имя Павел
    Фамилия Хапал
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 27 июля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словакия 7 3 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.03.2019 Словакия 2 : 0 Венгрия
    24.03.2019 Уэльс 1 : 0 Словакия
    11.06.2019 Азербайджан 1 : 5 Словакия
    06.09.2019 Словакия 0 : 4 Хорватия
    10.10.2019 Словакия 1 : 1 Уэльс
    16.11.2019 Хорватия 3 : 1 Словакия
    19.11.2019 Словакия 2 : 0 Азербайджан
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