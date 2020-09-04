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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Босния и Герцеговина
Италия - Босния и Герцеговина: обзор матча 04 сентября 2020
Италия
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
67'
С. Сенси
57'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Босния и Герцеговина
Замена
М. Кен
️️️️
Л. Пеллегрини
86'
86'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Э. Вишча
83'
Замена
Э. Чивич
️️️️
А. Хаджиахметович
80'
Желтая карточка
Г. Цимирот
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
80'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
80'
77'
Замена
М. Бешич
️️️️
А. Ходжич
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Белотти
73'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ф. Кьеза
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Сенси
Пас отдал
Л. Инсинье
67'
Желтая карточка
А. Белотти
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
12
Стефано Сенси
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Дзаньоло
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
16
Эльвир Кольич
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
3
Бираги
15
Ачерби
19
Бонуччи
24
Флоренци
12
Сенси
18
Барелла
10
Инсинье
10
Пеллегрини
14
Кьеза
9
Белотти
4-3-1-2
12
Сехич
17
Саничанин
15
Шунич
19
Ципетич
5
Колашинац
16
Хаджиахметович
10
Гояк
13
Цимирот
19
Вишча
11
Джеко
18
Ходжич
14
Кьеза
18
Дзаньоло
18
Дзаньоло
14
Кьеза
10
Пеллегрини
9
Кен
9
Кен
10
Пеллегрини
9
Белотти
17
Иммобиле
17
Иммобиле
9
Белотти
16
Хаджиахметович
2
Чивич
2
Чивич
16
Хаджиахметович
18
Ходжич
7
Бешич
7
Бешич
18
Ходжич
19
Вишча
23
Милошевич
23
Милошевич
19
Вишча
Остались в запасе
Италия
Босния и Герцеговина
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
16
Эльвир Кольич
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Ясмин Бурич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
16
Эльвир Кольич
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Ясмин Бурич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
21
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Душан Байевич
Статистика матча Италия - Босния и Герцеговина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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