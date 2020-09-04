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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Аккрингтон Стэнли
Бертон Альбион - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 04 сентября 2020
Бертон Альбион
04.09.2020, пятница, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Аккрингтон Стэнли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
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2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
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Бертон Альбион
Аккрингтон Стэнли
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