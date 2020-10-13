Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2020
октябрь 2020
Россия. ФНЛ (2020/2021), 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
Завершен
Краснодар-2
2 : 0
Томь
Завершен
Иртыш
1 : 0
Акрон
Завершен
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
Завершен
Чайка
0 : 1
Оренбург
Завершен
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
Завершен
Велес
1 : 3
Пари НН
Завершен
Факел
0 : 0
Алания
Завершен
Торпедо
3 : 0
Динамо Бр
Завершен
Балтика
1 : 2
Чертаново
Завершен
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 11 тур
Чита
1 : 0
Муром
Завершен
Зенит
1 : 3
Казанка
Завершен
Ленинградец
4 : 0
Смоленск
Завершен
Знамя Труда
0 : 0
Звезда
Завершен
Родина
2 : 3
Тверь
Завершен
Динамо-2
6 : 0
Луки-Энергия
Завершен
Торпедо Вл
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A4, 4 тур
Германия
3 : 3
Швейцария
Завершен
Украина
1 : 0
Испания
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 2 тур
Боливия
1 : 2
Аргентина
Завершен