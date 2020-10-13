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Расписание матчей 13-10-2020

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
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Россия. ФНЛ (2020/2021), 15 тур Таблица
13 октября, 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
Завершен
13 октября, 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
Завершен
13 октября, 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
Завершен
13 октября, 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
Завершен
13 октября, 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
Завершен
13 октября, 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
Завершен
13 октября, 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
Завершен
13 октября, 19:00
Велес
1 : 3
Пари НН
Завершен
13 октября, 19:00
Факел
0 : 0
Алания
Завершен
13 октября, 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо Бр
Завершен
13 октября, 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
Завершен
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 11 тур Таблица
13 октября, 09:00
Чита
1 : 0
Муром
Завершен
13 октября, 09:00
Зенит
1 : 3
Казанка
Завершен
13 октября, 13:00
Ленинградец
4 : 0
Смоленск
Завершен
13 октября, 13:00
Знамя Труда
0 : 0
Звезда
Завершен
13 октября, 13:00
Родина
2 : 3
Тверь
Завершен
13 октября, 17:00
Динамо-2
6 : 0
Луки-Энергия
Завершен
13 октября, 18:00
Торпедо Вл
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A4, 4 тур Таблица
13 октября, 21:45
Германия
3 : 3
Швейцария
Завершен
13 октября, 21:45
Украина
1 : 0
Испания
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 2 тур Таблица
13 октября, 23:00
Боливия
1 : 2
Аргентина
Завершен
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