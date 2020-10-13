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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Оренбург
Чайка - Оренбург: обзор матча 13 октября 2020
Чайка
13.10.2020, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
38'
Ж. Скофлек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Оренбург
90'
+4
Желтая карточка
А. Скворцов
85'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Фамейе
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Чочиев
85'
Замена
М. Гарновский
️️️️
А. Гаджибеков
79'
78'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Ж. Скофлек
Желтая карточка
А. Пискунов
72'
Желтая карточка
А. Пискунов
71'
68'
Желтая карточка
А. Кеняйкин
65'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Чуканов
Замена
В. Хозин
️️️️
П. Володкин
61'
Замена
К. Савичев
️️️️
Н. Глушков
56'
45'
Желтая карточка
А. Мамин
38'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Скофлек
Желтая карточка
Р. Хайруллов
20'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
87
Мераб Гарновский
ПВ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-2-3
79
Юнусов
3
Гогличидзе
5
Пискунов
3
Гаджибеков
92
Хайруллов
38
Алейников
52
Леонтьев
47
Глушков
10
Володкин
11
Чочиев
32
Кулишев
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
46
Мамин
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
96
Смирнов
55
Капленко
27
Скофлек
7
Чуканов
7
Фамейе
3
Гаджибеков
87
Гарновский
87
Гарновский
3
Гаджибеков
11
Чочиев
97
Васильев
97
Васильев
11
Чочиев
47
Глушков
4
Савичев
4
Савичев
47
Глушков
10
Володкин
2
Хозин
2
Хозин
10
Володкин
27
Скофлек
11
Прудников
11
Прудников
27
Скофлек
7
Фамейе
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Фамейе
7
Чуканов
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Чуканов
Остались в запасе
Чайка
Оренбург
42
Даниил Ярусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
51
Данил Хорошков
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Чайка - Оренбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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