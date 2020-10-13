Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Украина - Испания
Украина - Испания: обзор матча 13 октября 2020
Украина
13.10.2020, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
1 : 0
Завершен
Испания
76'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Испания
ГОЛ! 1:0!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Ярмоленко
76'
73'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
С. Каналес
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Зубков
65'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Сидорчук
60'
58'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Родриго
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фати
46'
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
20
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Роман Безус
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Марлос
ПВ
Испания
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
3-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
2
Соболь
14
Макаренко
5
Сидорчук
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
9
Коваленко
20
Зубков
9
Яремчук
4-1-1-3-1
1
Де Хеа
22
Навас
15
Рамос
4
Торрес
14
Регилон
16
Родри
6
Мерино
20
Траоре
10
Каналес
25
Фати
9
Родриго
20
Зубков
15
Цыганков
15
Цыганков
20
Зубков
25
Фати
7
Торрес
7
Торрес
25
Фати
6
Мерино
8
Себальос
8
Себальос
6
Мерино
10
Каналес
10
Ольмо
10
Ольмо
10
Каналес
9
Родриго
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Родриго
Остались в запасе
Украина
Испания
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Никита Шевченко
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Роман Безус
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
11
Марлос
ПВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Никита Шевченко
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Роман Безус
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
11
Марлос
ПВ
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Украина - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Украина
Испания
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+