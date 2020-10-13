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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Швейцария
Германия - Швейцария: обзор матча 13 октября 2020
Германия
13.10.2020, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
3 : 3
Завершен
Швейцария
28'
Т. Вернер
55'
К. Хаверц
60'
С. Гнабри
5'
М. Гавранович
26'
Р. Фройлер
57'
М. Гавранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Швейцария
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
+6
90'
+4
Вторая желтая
Ф. Шер
85'
Замена
Л. Бенито
️️️️
Р. Фройлер
85'
Замена
С. Иттен
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Хаверц
77'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Гинтер
77'
75'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Гавранович
Желтая карточка
Т. Кроос
66'
66'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Шакири
66'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Цубер
ГОЛ! 3:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Вернер
60'
57'
ГОЛ! 2:3!
М. Гавранович
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Р. Госенс
57'
ГОЛ! 2:2!
К. Хаверц
55'
51'
Желтая карточка
Г. Джака
50'
Желтая карточка
М. Гавранович
Желтая карточка
Р. Госенс
36'
28'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Хаверц
28'
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фройлер
Пас отдал
Х. Сеферович
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Гавранович
Пас отдал
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Седрик Иттен
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Госенс
16
Клостерманн
2
Рюдигер
4
Гинтер
6
Киммих
8
Горецка
8
Кроос
20
Гнабри
7
Хаверц
11
Вернер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
3
Видмер
4
Эльведи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
19
Гавранович
7
Хаверц
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Хаверц
21
Госенс
3
Хальстенберг
3
Хальстенберг
21
Госенс
4
Гинтер
23
Джан
23
Джан
4
Гинтер
8
Фройлер
17
Бенито
17
Бенито
8
Фройлер
14
Цубер
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Цубер
23
Шакири
15
Соу
15
Соу
23
Шакири
9
Сеферович
19
Иттен
19
Иттен
9
Сеферович
19
Гавранович
18
Мехмеди
18
Мехмеди
19
Гавранович
Остались в запасе
Германия
Швейцария
18
Йонас Хофманн
ПВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Рубен Варгас
ЛВ
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
18
Йонас Хофманн
ПВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
17
Рубен Варгас
ЛВ
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Германия - Швейцария
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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