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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Динамо Бр
Торпедо - Динамо Бр: обзор матча 13 октября 2020
Торпедо
13.10.2020, вторник, 19:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Бр
7'
А. Евдокимов
25'
И. Лебеденко
33'
А. Лях
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Динамо Бр
Замена
️️️️
А. Калмыков
85'
79'
Замена
А. Циберкин
️️️️
С. Каретник
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
77'
Желтая карточка
А. Евдокимов
75'
73'
Замена
А. Валикаев
️️️️
Г. Чиркин
72'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
А. Сапаев
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
63'
58'
Желтая карточка
В. Сорокин
46'
Замена
П. Баранов
️️️️
Ю. Першин
46'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Д. Агуреев
Замена
М. Шоркин
️️️️
Ф. Дворецков
46'
45'
Желтая карточка
Ю. Першин
ГОЛ! 3:0!
А. Лях
33'
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Евдокимов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Константин Кертанов
АП
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
4-1-3-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
28
Прошкин
99
Евдокимов
28
Магаль
90
Лях
22
Дворецков
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
90
Калмыков
10
Лебеденко
4-2-2-2
96
Кузнецов
3
Луппа
12
Сапаев
23
Васильев
14
Сорокин
31
Каретник
8
Чиркин
9
Агуреев
10
Першин
45
Вотинов
11
Укомский
22
Дворецков
16
Шоркин
16
Шоркин
22
Дворецков
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
9
Агуреев
20
Пикатов
20
Пикатов
9
Агуреев
10
Першин
4
Баранов
4
Баранов
10
Першин
31
Каретник
21
Циберкин
21
Циберкин
31
Каретник
12
Сапаев
10
Дрогунов
10
Дрогунов
12
Сапаев
8
Чиркин
5
Валикаев
5
Валикаев
8
Чиркин
Остались в запасе
Торпедо
Динамо Бр
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Илья Берковский
АП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
10
Николай Мараев
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Илья Берковский
АП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Торпедо - Динамо Бр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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