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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Чертаново
Балтика - Чертаново: обзор матча 13 октября 2020
Балтика
13.10.2020, вторник, 20:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
62'
М. Кашчелан
2'
Ю. Завезен (П)
86'
Д. Молчанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Чертаново
90'
+4
Желтая карточка
Д. Молчанов
Желтая карточка
Я. Казаев
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Молчанов
Замена
В. Жиронкин
️️️️
М. Кузьмин
78'
68'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Ю. Завезен
Вторая желтая
М. Тишкин
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Кашчелан
62'
Замена
И. Маклаков
️️️️
К. Ковалев
61'
Замена
М. Плопа
️️️️
И. Юрганов
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Д. Плетнев
45'
Желтая карточка
А. Шаваев
44'
40'
Желтая карточка
Н. Першин
40'
Желтая карточка
Д. Тюменцев
Желтая карточка
М. Кашчелан
38'
Желтая карточка
М. Тишкин
38'
Желтая карточка
А. Макарчук
36'
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Завезен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Александр Надольский
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Латышонок
17
Макарчук
20
Ковалев
20
Юрганов
44
Тишкин
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
10
Плетнев
6
Кузьмин
93
Маркин
4-1-2-2-1
31
Абаев
30
Ляхов
4
Молодняков
63
Никитенков
66
Гудков
46
Першин
22
Завезен
70
Левин
68
Герчиков
15
Тюменцев
84
Молтенинов
20
Ковалев
4
Маклаков
4
Маклаков
20
Ковалев
6
Кузьмин
7
Жиронкин
7
Жиронкин
6
Кузьмин
10
Плетнев
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Плетнев
20
Юрганов
3
Плопа
3
Плопа
20
Юрганов
22
Завезен
10
Рудковский
10
Рудковский
22
Завезен
Остались в запасе
Балтика
Чертаново
1
Давид Волк
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
18
Александр Надольский
АП
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
18
Александр Надольский
АП
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Балтика - Чертаново
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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