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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Алания
Факел - Алания: обзор матча 13 октября 2020
Факел
13.10.2020, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Алания
82'
Замена
А. Малоян
️️️️
Б. Магомедов
81'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Р. Акбашев
76'
75'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Хубулов
72'
Желтая карточка
А. Хабалов
Красная карточка
М. Григорьев
66'
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Никитин
66'
58'
Желтая карточка
И. Машуков
58'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Засеев
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Земсков
50'
39'
Желтая карточка
С. Качмазов
Желтая карточка
Р. Акбашев
27'
Желтая карточка
С. Брызгалов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
98
Роман Пухов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Саутин
13
Почивалин
4
Дашаев
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
10
Григорьев
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
8
Земсков
3-2-3-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
4
Качмазов
8
Хугаев
13
Засеев
7
Гурциев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
8
Хубулов
99
Акбашев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
99
Акбашев
7
Никитин
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Никитин
8
Земсков
7
Разборов
7
Разборов
8
Земсков
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
8
Хубулов
10
Кобесов
10
Кобесов
8
Хубулов
13
Засеев
80
Хосонов
80
Хосонов
13
Засеев
97
Магомедов
0
Малоян
0
Малоян
97
Магомедов
Остались в запасе
Факел
Алания
8
Михаил Петрусев
ЛВ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
98
Роман Пухов
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
8
Михаил Петрусев
ЛВ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
98
Роман Пухов
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Факел - Алания
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Центральный
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