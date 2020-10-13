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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 13 октября 2020
СКА-Хабаровск
13.10.2020, вторник, 11:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
10'
Е. Песиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Желтая карточка
К. Большаков
90'
+6
Желтая карточка
Г. Труфанов
90'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
Д. Иванков
86'
84'
Замена
К. Гарбуз
️️️️
Е. Песиков
83'
Желтая карточка
Е. Песиков
78'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
Замена
В. Горулев
️️️️
И. Квеквескири
77'
68'
Желтая карточка
М. Опарин
Замена
А. Максименко
️️️️
В. Брагин
65'
64'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Зотов
60'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Ф. Дворников
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Мануйлов
57'
53'
Желтая карточка
Е. Иванов
53'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Иванов
44'
Желтая карточка
Ф. Дворников
Желтая карточка
Р. Мануйлов
41'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Малеев
38'
24'
Желтая карточка
В. Кичин
10'
ГОЛ! 0:1!
Е. Песиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Артемий Малеев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Обухов
51
Грачев
31
Большаков
91
Суслов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
7
Иванков
72
Батютин
8
Малеев
11
Брагин
86
Барков
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
33
Сухомлинов
96
Рукас
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
9
Песиков
19
Глушков
9
Дворников
7
Иванков
22
Труфанов
22
Труфанов
7
Иванков
33
Квеквескири
8
Горулев
8
Горулев
33
Квеквескири
27
Мануйлов
80
Кенесов
80
Кенесов
27
Мануйлов
8
Малеев
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Малеев
11
Брагин
96
Максименко
96
Максименко
11
Брагин
8
Иванов
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Иванов
9
Песиков
19
Гарбуз
19
Гарбуз
9
Песиков
21
Зотов
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Зотов
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
9
Дворников
23
Лескано
23
Лескано
9
Дворников
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
53
Василий Илик
ЛЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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