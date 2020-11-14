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октябрь 2020
ноябрь 2020
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
Кубань
Завершен
Кубань Холдинг
2 : 1
Легион
Завершен
Биолог-Новокубанск
3 : 1
Дружба
Завершен
Черноморец
1 : 0
Форте
Завершен
Спартак-Нальчик
0 : 0
Машук-КМВ
Завершен
Динамо Ставрополь
0 : 1
Интер
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A3, 5 тур
Португалия
0 : 1
Франция
Завершен
Швеция
2 : 1
Хорватия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A4, 5 тур
Германия
3 : 1
Украина
Завершен
Швейцария
1 : 1
Испания
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 3 тур
Чили
2 : 0
Перу
Завершен
Бразилия
1 : 0
Венесуэла
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 21 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
Васко да Гама
Завершен
Сантос
2 : 0
Интернасьонал
Завершен
Гойас
0 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 4 тур
Словацко
0 : 0
Пршибрам
Завершен