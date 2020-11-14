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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Васко да Гама
Спорт Ресифи - Васко да Гама: обзор матча 14 ноября 2020
Спорт Ресифи
14.11.2020, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Васко да Гама
25'
Г. Кано
52'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Васко да Гама
90'
+3
Желтая карточка
Андрей
90'
Желтая карточка
T. Reis
Замена
H.
️️️️
T. Neves
78'
77'
Замена
V.
️️️️
Л. Матос
77'
Замена
T. Reis
️️️️
Г. Кано
Замена
J. Tavares
️️️️
M. AraÃºjo
75'
69'
Замена
J.
️️️️
W.
69'
Замена
G. Torres
️️️️
Т. Магно
65'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
М. Бенитес
Замена
Маркиньос
️️️️
R.
62'
52'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кано
Пас отдал
Н. Боржес
Замена
Микаэл
️️️️
J. Gomez
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
L. Gil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
2
Patric
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
3
Werley
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Спорт Ресифи
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
37
Lucas Venuto
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
22
Яго Пикачу
ПП
27
Vinicius
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
3-1-5
1
Маилсон
6
Сандер
34
Адриэлсон
2
Майдана
10
11
7
8
26
20
4-1-2-4
33
Алвес
36
Грака
3
Лео Матос
30
Боржес
7
Андрей
7
Бенитес
11
Магно
8
3
16
14
Кано
20
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
10
9
9
10
11
87
Микаэл
87
Микаэл
11
8
12
12
8
3
Лео Матос
27
27
3
Лео Матос
7
Бенитес
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Бенитес
14
Кано
23
23
14
Кано
11
Магно
11
11
11
Магно
3
4
4
3
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Васко да Гама
37
Lucas Venuto
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
37
Lucas Venuto
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Спорт Ресифи - Васко да Гама
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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