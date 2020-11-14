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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Паранаэнсе
Гойас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 ноября 2020
Гойас
14.11.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
20'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
F.
90'
Желтая карточка
J. Pintado
85'
82'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Абнер
Замена
G. Blanco
️️️️
A. Cabral
81'
81'
Замена
Ричард
️️️️
Кристиан
Желтая карточка
R. Moura
76'
Замена
R. Moura
️️️️
D. Villalva
73'
68'
Замена
Р. Саторно
️️️️
К. Эдуардо
65'
Замена
F. Canesin
️️️️
Л. Читтадини
Замена
Херон
️️️️
C.
63'
Замена
Сандро
️️️️
G. JÃºnior
46'
Замена
Шейлон
️️️️
В. Лопес
46'
Желтая карточка
C.
40'
34'
Желтая карточка
Никао
Желтая карточка
Д. Дуарт
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
30
Сандро
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Rafael Moura
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
7
Alyson José da Motta
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
25
Ричард
ОП
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3-1-5
31
Кажу
20
33
Дуарт
5
29
23
15
92
20
3-3-1-2
23
Сантос
5
Энрике
44
Хелено
16
Абнер
18
Кристиан
14
Эрик
18
Читтадини
11
Никао
5
79
Кайзер
11
9
9
11
70
Лопес
7
Шейлон
7
Шейлон
70
Лопес
29
30
Сандро
30
Сандро
29
5
25
25
5
20
4
Херон
4
Херон
20
96
Эдуардо
7
Саторно
7
Саторно
96
Эдуардо
18
Кристиан
25
Ричард
25
Ричард
18
Кристиан
16
Абнер
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
16
Абнер
18
Читтадини
55
55
18
Читтадини
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
77
Ratinho
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
7
Alyson José da Motta
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
9
Walter
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
77
Ratinho
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
7
Alyson José da Motta
ЦФ
Остались в запасе
9
Walter
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Гойас - Атлетико Паранаэнсе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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