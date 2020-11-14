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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Украина
Германия - Украина: обзор матча 14 ноября 2020
Германия
14.11.2020, суббота, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
3 : 1
Завершен
Украина
23'
Л. Сане
33'
Т. Вернер
64'
Т. Вернер
12'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Украина
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Сане
86'
86'
Замена
И. Харатин
️️️️
А. Зинченко
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Вернер
76'
75'
Замена
А. Мораес
️️️️
Р. Яремчук
74'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
А. Зубков
69'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Т. Степаненко
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Гинтер
64'
44'
Желтая карточка
Р. Малиновский
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Л. Горецка
33'
Желтая карточка
А. Рюдигер
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Л. Горецка
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Филипп Макс
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
11
Марлос
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Надим Амири
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Махмуд Дауд
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Юрий Панькив
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
14
Евгений Чеберко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
19
Алуизио Мораес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
15
Зюле
3
Кох
4
Гинтер
13
Макс
2
Рюдигер
21
Гюндоган
8
Горецка
19
Сане
20
Гнабри
11
Вернер
3-3-1-2-1
12
Пятов
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Соболь
2
Конопля
6
Степаненко
17
Зинченко
8
Малиновский
20
Зубков
11
Марлос
9
Яремчук
11
Вернер
14
Брандт
14
Брандт
11
Вернер
19
Сане
11
Вальдшмидт
11
Вальдшмидт
19
Сане
20
Зубков
2
Михайличенко
2
Михайличенко
20
Зубков
17
Зинченко
14
Харатин
14
Харатин
17
Зинченко
6
Степаненко
14
Макаренко
14
Макаренко
6
Степаненко
9
Яремчук
19
Мораес
19
Мораес
9
Яремчук
Остались в запасе
Германия
Украина
11
Надим Амири
ЦП
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Андрей Лунин
ВР
1
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
14
Евгений Чеберко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
11
Надим Амири
ЦП
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
1
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
14
Евгений Чеберко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Германия - Украина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Ред Булл Арена
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