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Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Хорватия
Швеция - Хорватия: обзор матча 14 ноября 2020
Швеция
14.11.2020, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
2 : 1
Завершен
Хорватия
36'
Д. Кулушевски
45+2'
М. Даниэльсон
82'
М. Даниэльсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Хорватия
Желтая карточка
А. Экдаль
86'
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Даниэльсон
77'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
М. Понграчич
77'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Ковачич
77'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Й. Брекало
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Кулушевски
74'
68'
Желтая карточка
Й. Брекало
63'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Будимир
ГОЛ! 2:0!
М. Даниэльсон
Пас отдал
С. Ларссон
45'
+2
41'
Замена
️️️️
Ф. Уремович
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
М. Лустиг
36'
35'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
11
Тома Башич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-4-1-1
1
Ольсен
5
Бенгтссон
24
Даниэльсон
3
Линделеф
2
Лустиг
21
Кулушевски
20
Ольссон
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Форсберг
9
Берг
4-2-3-1
1
Ливакович
3
Понграчич
2
Уремович
5
Чалета-Цар
3
Баришич
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
13
Влашич
7
Брекало
11
Будимир
21
Кулушевски
17
Классон
17
Классон
21
Кулушевски
3
Понграчич
22
Мельняк
22
Мельняк
3
Понграчич
8
Ковачич
15
Рог
15
Рог
8
Ковачич
11
Будимир
15
Пашалич
15
Пашалич
11
Будимир
7
Брекало
17
Петкович
17
Петкович
7
Брекало
Остались в запасе
Швеция
Хорватия
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
11
Тома Башич
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
11
Тома Башич
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Швеция - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Френдс Арена
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