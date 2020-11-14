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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Франция
Португалия - Франция: обзор матча 14 ноября 2020
Португалия
14.11.2020, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
0 : 1
Завершен
Франция
54'
Н. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Франция
Замена
С. Оливейра
️️️️
Д. Перейра
85'
Замена
Паулинью
️️️️
Ж. Феликс
85'
82'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
80'
Желтая карточка
Н. Канте
79'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Фернандеш
72'
Замена
Тринкау
️️️️
Б. Силва
72'
62'
Желтая карточка
У. Льорис
59'
Замена
М. Тюрам
️️️️
К. Коман
Замена
Д. Жота
️️️️
В. Карвалью
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
А. Рабьо
Желтая карточка
Д. Перейра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Педру Нету
ЦФ
17
Паулинью
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Рубен Агилар
ПЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-2
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
3
Диаш
20
Канселу
13
Перейра
14
Карвалью
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
7
Роналду
4-1-2-1-2
1
Льорис
15
Павар
3
Кимпембе
4
Варан
21
Эрнандес
13
Канте
6
Погба
14
Рабьо
7
Коман
7
Гризманн
11
Марсьяль
14
Карвалью
21
Жота
21
Жота
14
Карвалью
8
Фернандеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Фернандеш
13
Перейра
24
Оливейра
24
Оливейра
13
Перейра
10
Феликс
17
Паулинью
17
Паулинью
10
Феликс
10
Силва
16
Тринкау
16
Тринкау
10
Силва
7
Коман
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Коман
11
Марсьяль
9
Жиру
9
Жиру
11
Марсьяль
Остались в запасе
Португалия
Франция
12
Руй Силва
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
8
Рубен Агилар
ПЗ
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубен Агилар
ПЗ
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Португалия - Франция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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