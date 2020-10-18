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    Расписание матчей 18-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 17 тур
    18 октября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    2:2
    Сеара
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    01:00
    Коритиба
    1:2
    Сантос
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    03:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:5
    Фламенго
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    18 октября, воскресенье
    02:00
    Монреаль Импакт
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 13 тур
    18 октября, воскресенье
    11:00
    Шахтер
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Жетысу
    2:4
    Кайрат
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:30
    Каспий
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 6 тур
    18 октября, воскресенье
    13:00
    Эйбар
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Атлетик
    2:0
    Леванте
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Вильярреал
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:30
    Алавес
    0:2
    Эльче
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:30
    Уэска
    2:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    22:00
    Бетис
    0:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 12 тур
    18 октября, воскресенье
    13:00
    Луки-Энергия
    1:3
    Ленинградец
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит-2
    1:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    14:30
    Тверь
    1:2
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо-2
    4:1
    Смоленск
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    2:3
    Коломна
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:1
    Родина
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    13:15
    Фейеноорд
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:30
    Аякс
    5:1
    Херенвен
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:30
    АДО Ден Хааг
    0:2
    Витесс
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:45
    Гронинген
    0:0
    Утрехт
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:45
    Зволле
    0:3
    ПСВ
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    21:00
    Эммен
    2:2
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 4 тур
    18 октября, воскресенье
    13:30
    Болонья
    3:4
    Сассуоло
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Специя
    2:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:3
    Кальяри
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Удинезе
    3:2
    Парма
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    21:45
    Рома
    5:2
    Беневенто
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 26 тур
    18 октября, воскресенье
    13:45
    Смолевичи
    1:4
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:45
    Ислочь
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    18:00
    Шахтер
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    20:00
    Динамо-Брест
    5:2
    Рух
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Престон
    0:1
    Кардифф
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Шеффилд Юнайтед
    1:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Кристал Пэлас
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    3:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    21:15
    Лестер
    0:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 6 тур
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    0:1
    Ворскла
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Александрия
    4:3
    Ингулец
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:30
    Днепр-1
    2:0
    Десна
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Ротор
    0:2
    Тамбов
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Ростов
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 7 тур
    18 октября, воскресенье
    14:00
    Страсбур
    2:3
    Лион
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    1:1
    Метц
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Монако
    1:1
    Монпелье
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Нант
    3:1
    Брест
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    1:3
    Ницца
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    22:00
    Лилль
    4:0
    Ланс
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 11 тур
    18 октября, воскресенье
    14:30
    Легион
    4:0
    Дружба
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:30
    Кубань Холдинг
    1:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Спартак-Нальчик
    3:2
    Динамо Мх
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    1:2
    Кубань
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 9 тур
    18 октября, воскресенье
    14:30
    Зюлте-Варегем
    1:3
    Антверпен
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:2
    Эйпен
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:15
    Генк
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    21:30
    Андерлехт
    2:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Орхус
    3:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    15:00
    Вайле
    3:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Сендерийск
    2:0
    Брондбю
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    1:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    2:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    1:3
    Астерас
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Карагюмрюк
    1:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    16:00
    Антальяспор
    1:1
    Газиантеп
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Гезтепе
    2:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 4 тур
    18 октября, воскресенье
    16:30
    Кельн
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Шальке-04
    1:1
    Унион
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    2:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:0
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 4 тур
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Пасуш де Феррейра
    2:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    17:00
    Белененсеш
    0:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:30
    Фаренсе
    3:3
    Фамаликан
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    22:00
    Риу Аве
    0:3
    Бенфика
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 21 тур
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    0:0
    Русенборг
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    4:0
    Олесунн
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    18 октября, воскресенье
    21:30
    Сандефьорд
    0:3
    Волеренга
    Матч завершен
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