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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 18 октября 2020
Вильярреал
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
6'
П. Алькасер (П)
69'
Д. Парехо
37'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Вторая желтая
Т. Кубо
90'
+2
90'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
84'
Желтая карточка
Г. Паулиста
84'
Замена
У. Рачич
️️️️
Т. Корреа
84'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Васс
84'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
82'
Желтая карточка
Т. Кубо
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Парехо
69'
Замена
Т. Кубо
️️️️
С. Чуквуэзе
64'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
64'
53'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
А. Педраса
52'
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
Желтая карточка
В. Иборра
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Алькасер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Такефуса Кубо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Гаспар
14
Тригерос
10
Иборра
10
Парехо
16
Гомес
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
4-2-3-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Васс
7
Солер
80
Муса
11
Гедеш
11
Санчес
9
Гомес
21
Чуквуэзе
14
Кубо
14
Кубо
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
14
Корреа
10
Рачич
10
Рачич
14
Корреа
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
11
Санчес
90
Черышев
90
Черышев
11
Санчес
10
Васс
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Васс
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
88
Коба Куандреди
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
88
Коба Куандреди
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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