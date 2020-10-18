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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 18 октября 2020
Анжер
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Метц
38'
Т. Мангани (П)
39'
О. Нгетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Метц
Желтая карточка
А. Фульини
87'
84'
Желтая карточка
В. Пажо
83'
Замена
К. Куяте
️️️️
Д. Бойе
Замена
Р. Алиуи
️️️️
Л. Диони
76'
Желтая карточка
И. Траоре
73'
71'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Тшимбембе
Замена
С. Тиуб
️️️️
С. Буфал
60'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
С. Думбия
46'
Замена
В. Мансе
️️️️
А. Бамба
46'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Капелле
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
О. Нгетт
Пас отдал
М. Гуйе
38'
Желтая карточка
М. Удоль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мангани
38'
Желтая карточка
Р. Томас
36'
Желтая карточка
С. Думбия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
10
Амаду
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
99
Диони
4-3-3
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
12
Тшимбембе
17
Пажо
7
Ангбан
26
Гуйе
37
Булайя
11
Нгетт
25
Бамба
15
Мансе
15
Мансе
25
Бамба
21
Думбия
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Думбия
17
Буфал
9
Тиуб
9
Тиуб
17
Буфал
15
Капелле
19
Кабо
19
Кабо
15
Капелле
99
Диони
7
Алиуи
7
Алиуи
99
Диони
21
Бойе
4
Куяте
4
Куяте
21
Бойе
12
Тшимбембе
88
Мазиз
88
Мазиз
12
Тшимбембе
Остались в запасе
Анжер
Метц
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Адама Траоре
ЦФ
37
Папа Яд
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Адама Траоре
ЦФ
37
Папа Яд
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Анжер - Метц
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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