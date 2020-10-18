Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Морейренcе
Белененсеш - Морейренcе: обзор матча 18 октября 2020
Белененсеш
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Морейренcе
90'
+5
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
Замена
️️️️
М. Кассьерра
87'
Замена
R.
️️️️
S. Varela
79'
Замена
А. Соуза
️️️️
М. Кардозу
75'
Желтая карточка
C.
72'
72'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ф. Соареш
64'
Замена
Ян
️️️️
A. Silva
64'
Замена
Рейналдо
️️️️
П. Амадор
55'
Желтая карточка
Ф. Соареш
Желтая карточка
Энрике
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Caue
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
18
Ян
ПВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
4-2-1-3
99
Морейра
3
Энрике
12
Пете
28
Лима
16
Рибейру
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
8
4-5-1
14
Пасинато
1
Силва
19
Витория
5
Амадор
33
22
Соареш
6
14
Пирес
6
Пачеко
27
33
20
Кардозу
77
Соуза
77
Соуза
20
Кардозу
0
30
30
0
5
Амадор
40
Рейналдо
40
Рейналдо
5
Амадор
6
17
Франку
17
Франку
6
22
Соареш
20
Тавареш
20
Тавареш
22
Соареш
33
18
Ян
18
Ян
33
Остались в запасе
Белененсеш
Морейренcе
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Белененсеш - Морейренcе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+