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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Касымпаша
Карагюмрюк - Касымпаша: обзор матча 18 октября 2020
Карагюмрюк
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
45+1'
А. Собич
47'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Касымпаша
Желтая карточка
А. Ндао
90'
+3
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Ндао
90'
+3
Желтая карточка
Э. Вивиано
90'
+2
80'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Х. Хайрадинович
79'
Замена
L. Sadiku
️️️️
М. Тирпа
Красная карточка
Д. Дурмаз
74'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Б. Ндиайе
69'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Я. Салибу
69'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
68'
53'
Желтая карточка
А. Кара
Желтая карточка
Э. Жуканович
52'
Желтая карточка
Л. Билья
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Кара
Пас отдал
Х. Хайрадинович
46'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
Замена
К. Варга
️️️️
A. Cariús
ГОЛ! 1:0!
А. Собич
Пас отдал
Ю. Балковец
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Eric Lichaj
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
71
Anıl Koç
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
55
Yasin Dulger
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
2
87
Жуканович
29
Балковец
3
Роко
52
Сабо
6
Билья
5
Ндиайе
18
Ндао
93
Салибу
9
Собич
3-5-2
1
4
Хаддади
17
Жанвье
94
Хадергьонай
10
Эрдоган
35
Кара
15
Сербест
25
Тирпа
10
Хайрадинович
77
55
Койта
18
Ндао
28
Дживелек
28
Дживелек
18
Ндао
93
Салибу
92
92
93
Салибу
5
Ндиайе
10
Дурмаз
10
Дурмаз
5
Ндиайе
9
Собич
9
9
9
Собич
10
Эрдоган
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Эрдоган
77
7
Варга
7
Варга
77
25
Тирпа
24
24
25
Тирпа
10
Хайрадинович
15
Ходжич
15
Ходжич
10
Хайрадинович
Остались в запасе
Карагюмрюк
Касымпаша
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
Остались в запасе
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Карагюмрюк - Касымпаша
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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