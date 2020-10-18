Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Беневенто
Рома - Беневенто: обзор матча 18 октября 2020
Рома
18.10.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
5 : 2
Завершен
Беневенто
31'
Педро
35'
Э. Джеко
67'
Ж. Верету (П)
78'
Э. Джеко
89'
Б. Перес
5'
Д. Капрари
55'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Беневенто
ГОЛ! 5:2!
Б. Перес
Пас отдал
Б. Кристанте
89'
86'
Замена
К. Маджо
️️️️
Д. Фулон
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
84'
82'
Желтая карточка
Д. Фулон
82'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Лападула
82'
Замена
П. Хетемай
️️️️
П. Скьяттарелла
ГОЛ! 4:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
78'
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
78'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Р. Ибаньес
78'
76'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Б. Дабо
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Сантон
73'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
73'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Верету
67'
Желтая карточка
Д. Сантон
65'
55'
Пенальти не реализован!
Д. Лападула
55'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лападула
Желтая карточка
Ж. Верету
52'
46'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Я. Фальке
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
35'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
33'
32'
Желтая карточка
Д. Капрари
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Л. Пеллегрини
31'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Фулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Абдалла Басит
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
4-3-2-1
83
Миранте
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
18
Сантон
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
4-3-1-2
96
Монтипо
5
Фулон
15
Глик
5
Калдирола
3
Летизия
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
6
Дабо
44
Фальке
18
Лападула
10
Капрари
3
Ибаньес
3
Кумбула
3
Кумбула
3
Ибаньес
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
18
Сантон
33
Перес
33
Перес
18
Сантон
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
6
Дабо
16
Импрота
16
Импрота
6
Дабо
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
56
Хетемай
28
Скьяттарелла
5
Фулон
11
Маджо
11
Маджо
5
Фулон
18
Лападула
25
Сау
25
Сау
18
Лападула
44
Фальке
94
Инсинье
94
Инсинье
44
Фальке
Остались в запасе
Рома
Беневенто
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
22
Игор Лукателли
ВР
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
22
Игор Лукателли
ВР
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Рома - Беневенто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Беневенто
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+