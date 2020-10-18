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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 18 октября 2020
Коринтианс
18.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 5
Завершен
Фламенго
64'
Жил
32'
Э. Рибейро
52'
Витиньо
58'
Натан
71'
Б. Энрике
86'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Фламенго
Желтая карточка
Луан
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Жерсон
86'
ГОЛ! 1:5!
Диего
Пас отдал
L.
82'
Замена
L.
️️️️
Э. Рибейро
82'
Замена
Рамон
️️️️
Педро
77'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Габриэль
️️️️
Г. Камачо
76'
73'
Замена
В. Арао
️️️️
Т. Майя
73'
Замена
Диего
️️️️
Витиньо
71'
ГОЛ! 1:4!
Б. Энрике
Пас отдал
М. Исла
Замена
Г. Силва
️️️️
Эвералдо
71'
ГОЛ! 1:3!
Жил
Пас отдал
Луан
64'
63'
Желтая карточка
Т. Майя
58'
ГОЛ! 0:3!
Натан
Пас отдал
Э. Рибейро
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Витал
55'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Р. Отеро
55'
Замена
Луан
️️️️
M. Boselli
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Пас отдал
Э. Рибейро
Желтая карточка
Р. Отеро
48'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Энрике
Желтая карточка
Г. Камачо
45'
42'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
Хавьер
41'
39'
Замена
Г. Нога
️️️️
Г. Энрике
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рибейро
Пас отдал
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
6
Габриэль
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Диего
АП
9
Lincoln
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кассио
6
Питон
23
Фагнер
13
Марллон
4
Жил
39
Хавьер
29
Камачо
11
Отеро
10
Витал
37
Эвералдо
17
4-3-2-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
4
Натан
16
Луис
8
Жерсон
10
Рибейро
29
Майя
11
Витиньо
27
Энрике
9
Педро
17
7
Луан
7
Луан
17
10
Витал
31
Мантуан
31
Мантуан
10
Витал
37
Эвералдо
19
Силва
19
Силва
37
Эвералдо
11
Отеро
26
Касарес
26
Касарес
11
Отеро
29
Камачо
6
Габриэль
6
Габриэль
29
Камачо
10
Рибейро
9
9
10
Рибейро
13
Энрике
2
Нога
2
Нога
13
Энрике
9
Педро
13
Рамон
13
Рамон
9
Педро
11
Витиньо
10
Диего
10
Диего
11
Витиньо
29
Майя
15
Арао
15
Арао
29
Майя
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Сидклей
ЛЗ
70
Рони
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Сидклей
ЛЗ
70
Рони
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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