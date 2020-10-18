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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Русенборг
Кристиансунд - Русенборг: обзор матча 18 октября 2020
Кристиансунд
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Русенборг
Замена
I. Furu
️️️️
Б. Сермо
83'
Замена
Б. Бай
️️️️
О. Скарсем
83'
76'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Конрадсен
64'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
К. Хольс
Замена
D. Peter Ulvestad
️️️️
А. Диоп
61'
46'
Желтая карточка
П. Конате
Желтая карточка
А. Диоп
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Кристиансунд
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
13
Бендик Бай
ПВ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
3-5-1-1
34
МакДермотт
28
Психе
19
5
Сермо
90
Пеллегрино
10
Каллудра
10
Серли
6
77
Скарсем
28
Диоп
77
4-4-2
1
Хансен
22
Конате
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
29
Рейтан
5
Скьельбред
7
Хенриксен
16
Конрадсен
16
Закариассен
9
Исламович
19
Хольс
5
Сермо
4
4
5
Сермо
77
Скарсем
13
Бай
13
Бай
77
Скарсем
28
Диоп
5
5
28
Диоп
16
Конрадсен
35
Сейде
35
Сейде
16
Конрадсен
19
Хольс
10
10
19
Хольс
Остались в запасе
Кристиансунд
Русенборг
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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