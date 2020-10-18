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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Волеренга
Сандефьорд - Волеренга: обзор матча 18 октября 2020
Сандефьорд
18.10.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
0 : 3
Завершен
Волеренга
20'
В. Кьяртанссон
68'
В. Кьяртанссон
87'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Волеренга
Желтая карточка
Б. Вембангомо
90'
+1
90'
Замена
У. Камара
️️️️
А. Доннум
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Доннум
Замена
Э. Бренден
️️️️
М. Хаакенстад
85'
Замена
A. Kralj
️️️️
E. Valles
85'
80'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
80'
Замена
Ф. Майре
️️️️
О. Сахрауи
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
79'
Замена
К. Хансен
️️️️
R.
75'
68'
ГОЛ! 0:2!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
А. Доннум
48'
Пенальти не реализован!
В. Кьяртанссон
46'
Замена
Х. Шала
️️️️
Б. Финне
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Х. Бьордал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
2-2-5
5
Вембангомо
2
Хаакенстад
15
Вега
3
Валес
4
10
7
3
4
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
3
Адекугбе
37
Насберг
6
Леквен
11
Финне
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
4
3
3
4
2
Хаакенстад
15
Бренден
15
Бренден
2
Хаакенстад
10
99
Хансен
99
Хансен
10
24
Сингх
24
Сингх
11
Сахрауи
7
Майре
7
Майре
11
Сахрауи
11
Финне
9
Шала
9
Шала
11
Финне
15
Доннум
28
Камара
28
Камара
15
Доннум
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Сандефьорд
Волеренга
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сандефьорд - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Сандефьорд
Волеренга
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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