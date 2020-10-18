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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Люнгбю
Вайле - Люнгбю: обзор матча 18 октября 2020
Вайле
18.10.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Люнгбю
45'
С. Эзатолахи
64'
J. Schoop
10'
Э. Нильсен
62'
Й. Гаммельбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Люнгбю
84'
Замена
E. Teksen
️️️️
K. Enghardt
Замена
L. Montano
️️️️
В. Фагир
69'
67'
Желтая карточка
Н. Гертсен
ГОЛ! 2:2!
J. Schoop
64'
Замена
T. Gundelund
️️️️
K. Yamga
63'
Замена
D. Montiel
️️️️
Ю. Рамадани
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гаммельбю
Пас отдал
Н. Гертсен
60'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
M. Rasmussen
60'
Замена
М. Варминг
️️️️
R. Pedersen
58'
Вторая желтая
М. Ремер
Замена
A. Mucolli
️️️️
Р. Двамена
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Эзатолахи
45'
36'
Желтая карточка
М. Ремер
34'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
К. Якобсен
Желтая карточка
Ю. Рамадани
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нильсен
Пас отдал
R. Pedersen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Leonel Montano
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
1-1-3-1-5
37
Милошевич
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
0
10
Соуза
21
7
Двамена
19
Фагир
15
20
3-5-2
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
28
Гертсен
0
29
Торп
8
Ремер
8
19
Гаммельбю
14
Якобсен
7
Нильсен
24
19
Фагир
14
14
19
Фагир
20
Рамадани
10
10
20
Рамадани
0
2
2
0
7
Двамена
19
19
7
Двамена
8
5
Тшиемб
5
Тшиемб
8
14
Якобсен
9
9
14
Якобсен
0
27
27
0
24
11
Варминг
11
Варминг
24
Остались в запасе
Вайле
Люнгбю
30
Александер Брунст
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
Остались в запасе
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Вайле - Люнгбю
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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