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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Интер Майами
Монреаль - Интер Майами: обзор матча 18 октября 2020
Монреаль
18.10.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Интер Майами
6'
B. Krkić
80'
М. Уррути
33'
Б. Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Интер Майами
Желтая карточка
Ж. Ватерман
90'
+4
Замена
B. Tabla
️️️️
М. Уррути
90'
+1
Замена
S. Shome
️️️️
B. Krkić
85'
82'
Замена
F. Higuaín
️️️️
В. Ульоа
82'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Д. Неалис
ГОЛ! 2:1!
М. Уррути
Пас отдал
B. Krkić
80'
71'
Замена
Х. Карранца
️️️️
В. Трапп
69'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
45'
+1
Желтая карточка
Б. Свит
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ши
Пас отдал
L. Gonzalez Pirez
ГОЛ! 1:0!
B. Krkić
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Монреаль
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
2-5-3
41
Пантемис
2
Ватерман
4
Камачо
26
14
Сейдич
2
Ваньяма
6
Пьетт
2
37
Уррути
9
Киото
9
3-5-1-1
77
МакКартни
12
Неалис
14
4
Фигаль
13
Ульоа
8
Матюиди
90
Морган
44
Свит
20
Трапп
20
Ши
9
Игуаин
9
26
26
9
37
Уррути
13
13
37
Уррути
20
Трапп
9
Карранца
9
Карранца
20
Трапп
13
Ульоа
2
2
13
Ульоа
12
Неалис
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
12
Неалис
Остались в запасе
Монреаль
Интер Майами
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
12
Дрейк Каллендер
ВР
19
Робби Робинсон
ЛВ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
19
Робби Робинсон
ЛВ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Монреаль - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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