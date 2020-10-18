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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Ордабасы
Шахтер Караганда - Ордабасы: обзор матча 18 октября 2020
Шахтер Караганда
18.10.2020, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
74'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Ордабасы
75'
Желтая карточка
В. Дмитренко
74'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
A. Khubulov
73'
69'
Замена
M. Mahlangu
️️️️
M. Mehanovic
Желтая карточка
А. Ламанж
68'
Замена
С. Зенев
️️️️
P. Kriventsev
65'
60'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Т. Жангылышбай
48'
Замена
Р. Бригидо
️️️️
С. Хижниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
0
A. Buyvolov
ЦФ
7
R. Mingazov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
0
M. Mehanovic
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
0
M. Mahlangu
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
0
A. Shabaev
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
3-2-1-4
78
Закиров
33
Ятченко
33
Ламанж
3
Ткачук
20
Тапалов
88
Бакаев
8
Мухаммед
0
0
0
7
3-2-5
1
Шайзада
28
Хаджиев
24
Клещенко
5
Дмитренко
39
Бадибанга
10
Астанов
0
91
Хижниченко
11
Жангылышбай
0
0
0
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
0
0
20
Зенев
20
Зенев
0
11
Жангылышбай
11
Пауло
11
Пауло
11
Жангылышбай
91
Хижниченко
91
Бригидо
91
Бригидо
91
Хижниченко
0
0
0
0
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Ордабасы
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
8
Сослан Такулов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Свешников
14
Самат Шамши
ПЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
M. Tolebek
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
0
A. Shabaev
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
8
Сослан Такулов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Самат Шамши
ПЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
M. Tolebek
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
0
A. Shabaev
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Шахтер Караганда - Ордабасы
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
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