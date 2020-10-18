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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Брондбю
Сендерийск - Брондбю: обзор матча 18 октября 2020
Сендерийск
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
48'
Х. Райт
54'
А. Бах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Брондбю
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
А. Якобсен
90'
Замена
J. Simonsen
️️️️
Х. Райт
90'
Замена
J. Absalonsen
️️️️
M. Albaek
90'
Желтая карточка
Л. Томас
84'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
74'
73'
Замена
А. Слимане
️️️️
К. Менса
63'
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Френдруп
63'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Э. Фредериксен
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Бах
Пас отдал
А. Якобсен
54'
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
А. Бах
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
3-2-3-2
20
Томас
27
3
Гартенманн
5
26
18
Бах
29
17
22
Фредериксен
11
Райт
18
Якобсен
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
5
Юнг
24
Ростед
14
Менса
32
Френдруп
5
Радошевич
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
11
Райт
21
21
11
Райт
18
Якобсен
3
Шмидль
3
Шмидль
18
Якобсен
29
6
6
29
22
Фредериксен
34
Эскесен
34
Эскесен
22
Фредериксен
17
0
0
17
14
Менса
20
Слимане
20
Слимане
14
Менса
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
32
Френдруп
10
Корлу
10
Корлу
32
Френдруп
Остались в запасе
Сендерийск
Брондбю
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Остались в запасе
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Сендерийск - Брондбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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