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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Фиорентина
Специя - Фиорентина: обзор матча 18 октября 2020
Специя
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
39'
Д. Верде
75'
Д. Фариас
2'
Г. Пеццелла
4'
К. Бираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Фиорентина
87'
Желтая карточка
П. Лирола
86'
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
С. Бастони
79'
78'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Бонавентура
78'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Кастровилли
ГОЛ! 2:2!
Д. Фариас
75'
72'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Д. Влахович
72'
Замена
Игор
️️️️
Г. Пеццелла
66'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Верде
65'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Дейола
65'
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Сала
64'
Желтая карточка
Ю. Хабот
59'
Желтая карточка
А. Дейола
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Верде
Пас отдал
К. Терци
39'
4'
ГОЛ! 0:2!
К. Бираги
Пас отдал
П. Лирола
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Специя
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
2-1-4-1-2
49
Проведель
24
Хабот
19
Терци
27
Риччи
7
Сала
13
Акампора
14
Дейола
10
Бастони
11
Гьяси
10
Верде
91
Пикколи
3-2-4-1
1
Дронговски
31
Миленкович
4
Касерес
2
Пеццелла
14
Лирола
3
Бираги
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
7
Сала
4
Феррер
4
Феррер
7
Сала
14
Дейола
7
Агудело
7
Агудело
14
Дейола
10
Бастони
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
10
Бастони
10
Верде
17
Фариас
17
Фариас
10
Верде
2
Пеццелла
44
Игор
44
Игор
2
Пеццелла
8
Кастровилли
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Кастровилли
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
7
Бонавентура
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Бонавентура
28
Влахович
10
Кутроне
10
Кутроне
28
Влахович
Остались в запасе
Специя
Фиорентина
18
М'Бала Нзола
ЦФ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
18
М'Бала Нзола
ЦФ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Специя - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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