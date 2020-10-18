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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Унион
Шальке-04 - Унион: обзор матча 18 октября 2020
Шальке-04
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Унион
69'
Г. Пасьенса
55'
М. Фридрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Унион
90'
+2
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Бюлтер
Желтая карточка
А. Арит
83'
Замена
А. Шепф
️️️️
Б. Раман
82'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
77'
77'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Ш. Бекер
77'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
М. Крузе
74'
Желтая карточка
Г. Премель
Желтая карточка
С. Скрыбски
71'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Б. Раман
69'
67'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Боздоган
61'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
В. Ибишевич
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Фридрих
Пас отдал
К. Триммель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Реннов
5
Очипка
26
Сане
22
Настасич
29
Лудевиг
8
Маскарель
70
Боздоган
6
Бенталеб
7
Скрыбски
11
Ибишевич
14
Раман
4-2-2-2
16
Люте
28
Триммель
31
Кнохе
5
Фридрих
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
23
Бекер
30
Бюлтер
20
Похьянпало
10
Крузе
14
Раман
18
Шепф
18
Шепф
14
Раман
70
Боздоган
77
Арит
77
Арит
70
Боздоган
11
Ибишевич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
11
Ибишевич
30
Бюлтер
5
Эндо
5
Эндо
30
Бюлтер
10
Крузе
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
10
Крузе
23
Бекер
4
Гентнер
4
Гентнер
23
Бекер
20
Похьянпало
14
Авонийи
14
Авонийи
20
Похьянпало
Остались в запасе
Шальке-04
Унион
39
Рабби Матондо
ПВ
12
Малик Тиав
ЦЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
12
Малик Тиав
ЦЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Унион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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