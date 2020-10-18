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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Олесунн
Стабек - Олесунн: обзор матча 18 октября 2020
Стабек
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
39'
Э. Бохинен
52'
О. Валакер Эдвардсен
57'
M. Solheim
81'
Г. Вальсвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Олесунн
85'
Замена
S. Sno
️️️️
Н. Кастро
ГОЛ! 4:0!
Г. Вальсвик
Пас отдал
E. Jonassen
81'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
M. Antonsson
80'
Замена
E. Jonassen
️️️️
M. Solheim
80'
71'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
S. Steen Saethre
ГОЛ! 3:0!
M. Solheim
Пас отдал
M. Antonsson
57'
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
М. Сандберг
52'
46'
Замена
S. Tafjord
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
ГОЛ! 1:0!
Э. Бохинен
39'
34'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
29'
Желтая карточка
A. Lie
25'
Желтая карточка
Н. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Andreas Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стабек
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Олесунн
77
Парфе Бизоза
ОП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
2-3-4
12
Сандберг
71
Вальсвик
3
24
Костадинов
32
Бохинен
2
5
11
14
20
Эдвардсен
2-3-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
25
Мяяття
7
Нордли
9
Кастро
8
15
3
6
8
5
26
26
5
Оттесен
30
30
Оттесен
14
19
19
14
20
Олафссон
0
0
20
Олафссон
9
Кастро
2
2
9
Кастро
15
30
30
15
Остались в запасе
Стабек
Олесунн
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Стабек - Олесунн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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Стабек
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2021.02.15 12:11
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
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