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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 18 октября 2020
Удинезе
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Парма
28'
Самир
52'
С. Якопони (АГ)
89'
И. Пуссетто
26'
Эрнани
70'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
Желтая карточка
Ж. Макенго
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
И. Пуссетто
Пас отдал
С. Окака-Чука
89'
80'
Замена
А. Грасси
️️️️
Эрнани
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Т. Оувеян
78'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Перейра
78'
73'
Желтая карточка
С. Якопони
70'
ГОЛ! 2:2!
Я. Карамо
Пас отдал
Д. Пеццелла
Замена
И. Пуссетто
️️️️
К. Ласанья
67'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
67'
64'
Замена
С. Сом
️️️️
Я. Куртич
64'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Г. Бругман
57'
Желтая карточка
Г. Бругман
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Якопони
52'
Желтая карточка
Т. Арслан
44'
Желтая карточка
Р. Бекао
32'
ГОЛ! 1:1!
Самир
Пас отдал
Т. Оувеян
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
Р. Гальоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
12
Николас
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Николас
87
Де Майо
33
Самир
5
тер Авест
2
Оувеян
50
Бекао
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-1-3-2
55
Сепе
16
Лорини
5
Гальоло
2
Якопони
3
Пеццелла
16
Бругман
33
Куцка
27
Куртич
23
Эрнани
14
Карамо
27
Жервиньо
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
15
Ласанья
23
Пуссетто
23
Пуссетто
15
Ласанья
37
Перейра
10
Деулофеу
10
Деулофеу
37
Перейра
2
Оувеян
45
Форестьери
45
Форестьери
2
Оувеян
27
Куртич
19
Сом
19
Сом
27
Куртич
23
Эрнани
33
Грасси
33
Грасси
23
Эрнани
16
Бругман
25
Сиприен
25
Сиприен
16
Бругман
Остались в запасе
Удинезе
Парма
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
66
Филиппо Ринальди
ВР
9
Андреа Адоранте
ЦФ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
9
Андреа Адоранте
ЦФ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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