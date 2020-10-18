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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Ольборг
Копенгаген - Ольборг: обзор матча 18 октября 2020
Копенгаген
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ольборг
90+4'
Р. Фалк-Йенсен
35'
И. Фоссум
44'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Ольборг
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
Й. Винд
90'
+4
Замена
М. Оиконому
️️️️
В. Нельссон
87'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
П. Бьель
87'
87'
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Я. Нильсен
86'
Желтая карточка
О. Хильемарк
86'
Замена
Т. Прица
️️️️
О. Хильемарк
78'
Замена
К. Куск
️️️️
Л. Андерсен
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Дарами
71'
71'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Ф. Берстинг
44'
ГОЛ! 0:2!
И. Фоссум
Пас отдал
J. Okore
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Фоссум
Пас отдал
Л. Андерсен
Замена
П. Бьель
️️️️
К. Вильчек
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ольборг
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-1-4
1
Юнссон
2
Анкерсен
25
Нельссон
20
Бойлесен
25
Занка
6
Зека
9
Дарами
19
Винд
10
Вильчек
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
3-3-3-2
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
5
6
Феррейра
5
Теланнер
7
Хильемарк
8
Фоссум
10
Берстинг
25
Андерсен
35
Ринне
10
Вильчек
16
Бьель
16
Бьель
10
Вильчек
25
Нельссон
6
Оиконому
6
Оиконому
25
Нельссон
Бьель
20
Мудражия
20
Мудражия
Бьель
9
Дарами
29
Кауфманн
29
Кауфманн
9
Дарами
7
Хильемарк
22
Прица
22
Прица
7
Хильемарк
3
Нильсен
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Нильсен
25
Андерсен
7
Куск
7
Куск
25
Андерсен
10
Берстинг
9
ван Верт
9
ван Верт
10
Берстинг
Остались в запасе
Копенгаген
Ольборг
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Остались в запасе
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Ольборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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