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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Спарта
Фейеноорд - Спарта: обзор матча 18 октября 2020
Фейеноорд
18.10.2020, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
44'
Р. Хапс
52'
Л. Ти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Спарта
84'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Л. Ти
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Б. Линссен
75'
Замена
Д. Джонстон
️️️️
М. Димерс
75'
74'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
Желтая карточка
С. Бергейс
69'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Л. Фер
68'
65'
Желтая карточка
А. Ауассар
Желтая карточка
У. Спайич
62'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Ти
ГОЛ! 1:0!
Р. Хапс
Пас отдал
С. Бергейс
44'
Желтая карточка
Й. Торнстра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Спарта
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Jomar Gomes
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бейлов
5
Хапс
5
Сенеси
25
Спайич
21
Торнстра
8
Фер
2
Ньивкоп
10
Димерс
23
Бергейс
10
Тейшейра
30
Линссен
3-2-3-3
22
Фортеш
3
Вриндс
4
13
Хейлен
18
Пинту
6
Дуарте
6
Ауассар
21
Харруи
9
Ти
8
Энгельс
1
10
Димерс
6
Джонстон
6
Джонстон
10
Димерс
8
Фер
2
Гертрейда
2
Гертрейда
8
Фер
30
Линссен
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
30
Линссен
9
Ти
21
Мейнанс
21
Мейнанс
9
Ти
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
Остались в запасе
Фейеноорд
Спарта
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
30
Jomar Gomes
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
30
Jomar Gomes
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фейеноорд - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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