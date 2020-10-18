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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сарпсборг 08
Хаугесунд - Сарпсборг 08: обзор матча 18 октября 2020
Хаугесунд
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
44'
Г. Ветти (АГ)
47'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Сарпсборг 08
Замена
O. Klitten
️️️️
К. Вельде
89'
87'
Замена
А. Тветер
️️️️
Г. Ветти
79'
Желтая карточка
Й. Хорн
Желтая карточка
М. Деслер
78'
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
77'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
И. Ваджи
77'
70'
Замена
М. Офкир
️️️️
Г. Молинс
57'
Замена
А. Салетрос
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
56'
Замена
S. Bojang
️️️️
Б. Утвик
51'
Желтая карточка
Г. Молинс
ГОЛ! 2:0!
К. Вельде
Пас отдал
Н. Сандберг
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Ветти
44'
43'
Желтая карточка
J. Thomassen
Желтая карточка
А. Столас
34'
23'
Желтая карточка
Б. Утвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-3-1-2-2
3
Деслер
3
Кнудсен
16
Хансен
23
Столас
18
Кригард
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
3-3-5
3
Наэсс
3
Хорн
4
Утвик
14
Хайнц
18
Ветти
10
Линдсет
91
10
Молинс
5
7
16
25
Ваджи
38
38
25
Ваджи
16
Лейте
7
7
16
Лейте
99
Вельде
0
0
99
Вельде
4
Утвик
2
2
4
Утвик
10
Молинс
11
Офкир
11
Офкир
10
Молинс
18
Ветти
9
Тветер
9
Тветер
18
Ветти
7
6
Салетрос
6
Салетрос
7
Остались в запасе
Хаугесунд
Сарпсборг 08
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Хаугесунд - Сарпсборг 08
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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