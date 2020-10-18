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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эльче
Алавес - Эльче: обзор матча 18 октября 2020
Алавес
18.10.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Эльче
39'
П. Милья
86'
Т. Моренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эльче
86'
ГОЛ! 0:2!
Т. Моренте
Пас отдал
Фидель
84'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Э. Ригони
83'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Хосан
Замена
Л. Риоха
️️️️
Р. Эли
81'
78'
Желтая карточка
Э. Ригони
Желтая карточка
Р. Эли
67'
66'
Замена
О. Мфулу
️️️️
И. Марконе
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Марин
62'
Замена
Т. Пина
️️️️
Хота
62'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Э. Мендес
62'
61'
Желтая карточка
Хосан
47'
Желтая карточка
Т. Моренте
46'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Х. Санчес Миньо
Замена
В. Лагвардия
️️️️
Ф. Лежен
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Милья
Пас отдал
Т. Моренте
33'
Желтая карточка
Д. Кальво
Желтая карточка
Ф. Лежен
30'
26'
Желтая карточка
И. Марконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Диего Бри
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пачеко
3
Марин
19
Эли
24
Лежен
23
Наварро
8
Понс
6
Батталья
7
Мендес
24
Хота
7
Лукас
13
Хоселу
3-1-2-3-1
13
Бадия
19
Барраган
12
Кальво
5
Верду
23
Марконе
14
Санчес Миньо
10
Гути
17
Хосан
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
19
Эли
11
Риоха
11
Риоха
19
Эли
7
Мендес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Мендес
3
Марин
16
Лопес
16
Лопес
3
Марин
24
Лежен
5
Лагвардия
5
Лагвардия
24
Лежен
24
Хота
17
Пина
17
Пина
24
Хота
23
Марконе
12
Мфулу
12
Мфулу
23
Марконе
Ригони
16
Гонсалес
16
Гонсалес
Ригони
14
Санчес Миньо
24
Ригони
24
Ригони
14
Санчес Миньо
17
Хосан
9
Каррийо
9
Каррийо
17
Хосан
Остались в запасе
Алавес
Эльче
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
8
Хони Аламо
ЦФ
1
Диего Родригес
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
1
Диего Родригес
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Алавес - Эльче
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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