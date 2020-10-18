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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Осасуна
Эйбар - Осасуна: обзор матча 18 октября 2020
Эйбар
18.10.2020, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Осасуна
Замена
Кике
️️️️
Кике
90'
+1
88'
Вторая желтая
Х. Монкайола
80'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Б. Хиль
️️️️
Т. Инуи
70'
67'
Замена
И. Видаль
️️️️
Э. Барха
Желтая карточка
А. Арбилья
62'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
57'
40'
Желтая карточка
Х. Монкайола
32'
Замена
Джони
️️️️
Х. Кальери
26'
Желтая карточка
Э. Барха
Желтая карточка
М. Атьенса
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Мигель Атьенса
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
6
Бигас
20
Бургос
23
Арбилья
13
Родригес
24
Посо
20
Атьенса
6
Альварес
14
Инуи
19
Кике
11
Муто
3-1-2-2-2
1
Эррера
14
Ронкалья
5
Гарсия
15
Эрнандес
6
Ойер
21
Перес
7
Монкайола
11
Барха
14
Гарсия
9
Кальери
18
Гальего
14
Инуи
17
Хиль
17
Хиль
14
Инуи
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
19
Кике
7
Кике
7
Кике
19
Кике
9
Кальери
24
Джони
24
Джони
9
Кальери
11
Барха
22
Видаль
22
Видаль
11
Барха
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
Остались в запасе
Эйбар
Осасуна
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
3
Хуан Крус
ЛЗ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
3
Хуан Крус
ЛЗ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эйбар - Осасуна
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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