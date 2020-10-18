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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 18 октября 2020
АЕК
18.10.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
23'
К. Ансарифард
89'
Т. Мург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ПАОК
89'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мург
Пас отдал
К. Свидерски
Желтая карточка
М. Ливайя
84'
81'
Замена
Т. Мург
️️️️
Я. Михайлидис
81'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
А. Живкович
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
Х. Албанис
80'
Желтая карточка
Е. Шахов
77'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
Паулиньо
70'
68'
Замена
М. Ваге
️️️️
Л. Матос
Замена
Х. Албанис
️️️️
М. Танкович
60'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
60'
58'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
А. Эсити
55'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
Желтая карточка
Н. Крстичич
45'
+1
Желтая карточка
И. Неделчару
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Ансарифард
Пас отдал
М. Танкович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-2-2-3
16
Цинтотас
19
Чигринский
24
Неделчару
27
Паулиньо
2
Митай
26
Гнид
28
Шахов
7
Крстичич
10
Ливайя
17
Ансарифард
22
Танкович
3-2-3-1-1
12
Живкович
15
Варела
15
Ингасон
5
Михайлидис
3
Лео Матос
13
Яннулис
13
Эсити
22
Шваб
14
Живкович
17
Цолис
14
Чолак
27
Паулиньо
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
27
Паулиньо
Албанис
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
Албанис
22
Танкович
19
Албанис
19
Албанис
22
Танкович
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
13
Эсити
22
Нинуа
22
Нинуа
13
Эсити
3
Лео Матос
22
Ваге
22
Ваге
3
Лео Матос
5
Михайлидис
99
Мург
99
Мург
5
Михайлидис
14
Живкович
21
Бисесвар
21
Бисесвар
14
Живкович
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча АЕК - ПАОК
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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