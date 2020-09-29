август 2020
сентябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 12 тур
29 сентября, вторник
02:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 4 тур, группа B
29 сентября, вторник
11:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
12:00
Тех. поражение
29 сентября, вторник
13:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
14:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
16:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 4 тур, группа A
29 сентября, вторник
13:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
14:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
15:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
15:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
16:00
Матч завершен
Испания. Примера (2020/2021), 4 тур
Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/8 финала
Лига чемпионов (2020/2021), 4 раунд, ответный матч
29 сентября, вторник
22:00
Матч завершен
29 сентября, вторник
22:00
Матч завершен