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    Расписание матчей 29-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 12 тур
    29 сентября, вторник
    02:00
    Флуминенсе
    4:0
    Коритиба
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 4 тур, группа B
    29 сентября, вторник
    11:00
    Урал (мол)
    2:1
    Строгино (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    12:00
    Академия им. Коноплева
    0:3
    Химки (мол)
    Тех. поражение
    29 сентября, вторник
    13:00
    Уфа (мол)
    1:3
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    14:00
    Рубин (мол)
    1:2
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    16:00
    УОР №5
    1:2
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 4 тур, группа A
    29 сентября, вторник
    13:00
    Чертаново (мол)
    1:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    14:00
    Тамбов (мол)
    2:2
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    15:00
    Краснодар (мол)
    1:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    15:00
    Ахмат (мол)
    1:2
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    16:00
    Динамо (мол)
    1:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 4 тур
    29 сентября, вторник
    20:00
    Реал Сосьедад
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    22:30
    Хетафе
    3:0
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/8 финала
    29 сентября, вторник
    21:45
    Тоттенхэм
    1:1
    (5:4)п
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 4 раунд, ответный матч
    29 сентября, вторник
    22:00
    Омония
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    22:00
    Ференцварош
    0:0
    Мольде
    Матч завершен
    29 сентября, вторник
    22:00
    Динамо
    3:0
    Гент
    Матч завершен
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